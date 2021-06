Das Besuchsverbot für Angehörige am Westpfalz-Klinikum wird ab Montag ausgesetzt. Wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte, dürfen ab dem 14. Juni Patienten wieder von einem nahen Verwandten am Tag für eine Stunde besucht werden. Voraussetzung: ein negatives Schnelltest-Ergebnis. Die Lockerungen gelten für die vier Standorte des Klinikums Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Ab Montag dürfen demnach Patienten wieder Besuch „von nahestehenden Angehörigen und Personen wie Eltern, Ehe- oder Lebenspartnern und Verlobten empfangen“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Es gilt die Regel: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag. Weiterlesen