Gute Nachrichten kommen von der Frühchen-Station des Westpfalz-Klinikums. Der im Rahmen der bekanntgewordenen MRSA-Fälle bei sechs Frühchen verhängte Aufnahmestopp für die Kinderintensivstation besteht nicht mehr. „Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich noch zwei mit MRSA besiedelte Frühgeborene auf einer Station des Westpfalz-Klinikums. Die Frühgeborenen sind in stabilem Zustand, es ist nicht zu Infektionen durch MRSA gekommen“, teilte das Klinikum mit. Die Babys wurden räumlich von den anderen, nicht besiedelten frühgeborenen Babys getrennt, „so dass aktuell auf der Kinderintensivstation keine mit MRSA besiedelten Patienten liegen. Alle anderen Frühgeborenen konnten in stabilem Zustand entweder heimatnah verlegt oder entlassen werden“, so das Klinikum weiter. Der gegen die meisten Antibiotika resistente Keim war Mitte Juli bei einem Frühchen auf der Kinderintensiv bei einem Routine-Screening nachgewiesen worden, kurz danach ergaben Tests, dass fünf weitere Babys den Keim auf der Haut trugen. Die Ursache ist nach wie vor unklar.