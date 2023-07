Das Westpfalz-Klinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen hat seit Monatsbeginn einen neuen Ärztlichen Direktor: Professor Karlheinz Seidl.

Seidl kommt vom Klinikum Ingolstadt, einem der nach eigenen Angaben größten kommunalen Krankenhäuser in Bayern – mit rund 3800 Mitarbeitern. Dort war er zuletzt Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin, die er seit 2010 zu einer führenden Einrichtung der Region auf dem Gebiet der interventionellen Kardiologie und der klinischen Elektrophysiologie entwickelt hat, teilt das Klinikum Ingolstadt mit. An der Donau baute Seidl die klinische Elektrophysiologie auf, zu der die Implantation aller Arten von Herzschrittmachern und Defibrillatoren gehört. Das Klinikum Ingolstadt war – nach eigenen Angaben – eine der ersten Kliniken in Bayern, in denen der kabellose Minischrittmacher nur über einen Katheter eingesetzt wurde.

Seidl stammt aus Heidelberg und hat in Ludwigshafen studiert und dort gearbeitet. In Ingolstadt hat er die Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin erfolgreich weiterentwickelt. Zusätzlich hat Seidl ein MBA-Studium in Betriebswirtschaft absolviert. Der Mediziner folgt auf Christian Mönch, den bisherigen Ärztlichen Direktor. Mönch bleibt dem Westpfalz-Klinikum als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Kinder- und Transplantationschirurgie erhalten.