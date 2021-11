Corona ist – und bleibt vorerst – auch im Westpfalz-Klinikum ein Thema. Am Standort Kaiserslautern werden laut Klinikumspressesprecher Dennis Kolter (Stand Montagmorgen, 10 Uhr) 13 Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt (acht Patienten haben einen vollständigen Impfschutz), ein Corona-Patient liegt auf der Intensivstation und wird invasiv beatmet („es liegt kein vollständiger Impfschutz vor“). In Kusel befindet sich kein Corona-Patient auf der Isolierstation, allerdings ein Corona-Patient auf der Intensivstation („es liegt kein vollständiger Impfschutz vor“). Und am Standort Rockenhausen sind derzeit vier Corona-Patienten auf der Isolierstation (drei mit vollständigem Impfschutz) und ein Corona-Patient wird auf der Intensivstation behandelt, ebenfalls kein vollständiger Impfschutz. Am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) werden keine Corona-Patienten versorgt.

Im Westpfalz-Klinikum sind konzernweit insgesamt 72 erwachsenentaugliche Intensivbetten der hohen Versorgungsstufe (High-Care) in Betrieb. Davon sind aktuell standortübergreifend acht Betten frei, beziehungsweise 64 sind belegt, teilt Kolter mit. Es stehen weiterhin Intensivbetten für Kinder zur Verfügung und eine Notfallreserve, „die innerhalb von kurzer Zeit für die Versorgung von Patienten verfügbar gemacht werden kann“, erklärt Pressesprecher Kolter.