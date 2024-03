Wie entstehen Harnsteine? Wie werden sie heutzutage behandelt? Welche Therapieformen gibt es? Diese und weitere Fragen werden am Donnerstag, 21. März, beim Gesundheitsforum des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern beantwortet. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Tagungszentrum des Klinikums, Goethestraße 51. Zu dem Thema „Bewährtes und Neues in der Harnstein-Therapie“ referieren Hagen Loertzer, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, sowie der Leitende Oberarzt, Athanasios Tzavaras. Die beiden Ärzte gehen in ihrem Vortrag unter anderem auf die robotische Chirurgie ein. Das robotische Operationssystem komme unter anderem bei der Therapie von Tumoren zum Einsatz. Die Experten stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.