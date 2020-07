Das Westpfalz-Klinikum intensiviert die Suche nach der Quelle des Keims: Derzeit sind sechs der acht Frühgeborenen auf der Kinderintensivstation mit MRSA besiedelt, nicht jedoch infiziert. Bei MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) handelt es sich um Bakterien, die gegen die meisten Antibiotika resistent sind.

Der erste aktuelle MRSA-Fall wurde in der vergangenen Woche im Zuge eines Routinescreenings auf der Kinderintensivstation des Westpfalz-Klinikums entdeckt. Unmittelbar danach hat die Krankenhausleitung eine Taskforce eingesetzt, einen Aufnahmestopp für die betroffene Station verhängt und eine zusätzliche Intensivstation als Ausweichstation eingerichtet. Ferner wurden die betroffenen Patienten isoliert, die Handschuh- und Kittelpflege wurde intensiviert, ein Umfeldscreening durchgeführt, die Reinigungsintervalle wurden erhöht und eine Prozessbeobachtung eingerichtet.

Begehung durch Hygienespezialisten

Am Dienstag dieser Woche fand eine Begehung der Kinderintensivstation durch das Gesundheitsamt Kaiserslautern und externe Hygienespezialisten statt. Der Bericht der Begehung wurde am Freitag der Taskforce vorgelegt. Er bescheinigt dem Westpfalz-Klinikum, umsichtig mit den Vorgaben umzugehen.

Die Ärztin Ingrid Riemer vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH) aus Freiburg erklärte: „Wir begleiten das Klinikum seit vielen Jahren als externe Beratungsfirma. Nach der Begehung der Kinderintensivstation können wir bestätigen, dass die Vorgaben und die entsprechenden Empfehlungen der Hygiene von den Mitarbeitern engagiert und motiviert umgesetzt und weiterentwickelt werden.“

Eltern und Mitarbeiter getestet

In den nächsten Tagen wird das Westpfalz-Klinikum seine Prozesse in der Kinderintensivstation weiter auf den Prüfstand stellen. Zudem wurden mittlerweile auch die Eltern der Frühgeborenen sowie zum zweiten Mal die Beschäftigten auf der Kinderintensivstation auf den Keim getestet. Erste Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Im nationalen Referenzzentrum für Staphylokokken und Enterokokken des Robert Koch-Instituts in Wernigerode wird derzeit außerdem eine Typisierung des MRSA-Keims durchgeführt.