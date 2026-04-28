Der Festakt ist vorbei, jetzt zählt die Volllast: Von seinem neuenVerteilzentrum in Kaiserslautern aus schickt der Caterer Aramark Essenstabletts in die Westpfalz.

Seit Tagen wird der Essenswunsch der Patienten im Westpfalz-Klinikum an allen vier Standorten zweigleisig aufgenommen. Einmal nach dem alten System für die Zeit bis 1. Mai, einmal nach dem neuen für die Zeit ab 1. Mai. Am Donnerstag ist die Zentralküche am Standort Kaiserslautern letztmals in Betrieb, am Freitag übernimmt der Dienstleister im Catering- und Servicemanagement Aramark die Versorgung. Dafür hat er ein neues Verteilzentrum in Kaiserslautern errichtet. Das symbolische Band zu dessen Eröffnung wurde am Dienstag bei einem Festakt durchschnitten.

Noch aber sind nicht alle Arbeiten auf dem Betriebsgelände in der Merkurstraße im Gewerbegebiet West abgeschlossen. Für die Ansiedlung in Kaiserslautern hat Aramark die leerstehende Gewerbefläche eines Baustoffhandels mit Halle und Verwaltungsgebäude angemietet und im Oktober den Umbau gestartet. Die Investitionssumme beziffert das Unternehmen mit einem „kleinen Millionenbetrag“.

Neue Halle in der alten

Vor allem im Außenbereich gibt es noch einiges zu tun, das Bürogebäude ist eingerüstet. Wo das Herz des Verteilzentrums schlagen wird, ist Aramark aber auf der Zielgeraden. In die alte Halle wurde eine neue gebaut.

Dort werden die frisch zubereiteten und heruntergekühlten Mahlzeiten angeliefert, zusammengestellt und auf Tabletts verteilt, um weiter mittels eines Logistikunternehmens auf die Reise nach Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen zu gehen. Außer der Patienten- und Mitarbeiterversorgung übernimmt Aramark die Besucher-Cafeterias in Kaiserslautern und Kusel.

„Gehören in die erste Reihe“

Bei der Eröffnung des Verteilzentrums gehörten auch Mitarbeitende der bisherigen Zentralküche zu den Gästen. Statt ganz hinten zu stehen, gehörten sie für ihn in die erste Reihe, sagte Thorsten Hemmer, der Geschäftsführer der Westpfalz-Klinikum GmbH. Sie gäben bis zum letzten Tag alles.

Mit Blick auf die Schließung der eigenen Einrichtung sprach Hemmer von einem „ambivalenten Tag“, da nicht nur eine Reise beginne, sondern auch eine beendet werde. Dafür habe es, auch wegen des großen Investitionsbedarfs in die zwei Jahrzehnte alte Zentralküche, wirtschaftliche Gründe gegeben, zudem wolle sich das Westpfalz-Klinikum auf seine Kernkompetenz, die Versorgung der Patienten, konzentrieren.

Für 875 Betten

„Wir geben natürlich ein Stückchen Verantwortung ab“, kommentierte Hemmer die Entscheidung des Aufsichtsrats, den Versorgungsauftrag für 875 Betten auszuschreiben und am Ende an die Aramark GmbH zu vergeben. Die meist gestellte Frage im Zusammenhang mit dem gelieferten Essen sei jene gewesen, „ob es auch Nachschlag gibt“, meinte er mit einem Schmunzeln. Die beruhigende Antwort gab seine Referatsleiterin Service und Management, Sina Mack: Alles sei so geregelt, dass niemand Hunger leiden müsse und auch spontan reagiert werden könne.

Im früheren Bürogebäude (links) sind Verwaltung und Personalräume untergebracht. Foto: Anke Herbert Bei bestem Wetter wurde das Verteilzentrum eröffnet. Foto: Anke Herbert Wo jetzt noch Tische stehen, fahren später die Lkw an. Foto: Anke Herbert Stammt aus Mainz, lebt im Kreis Kusel: Projektleiterin Birte Kallenbach ist weiter vor Ort. Foto: Anke Herbert Kam aus Frankfurt: Arne Rune Thomas, Vorsitzender der Aramark-Geschäftsführung. Foto: Anke Herbert Blick ins Hochregallager. Foto: Anke Herbert Auch sie gehört dazu. Foto: Anke Herbert Firmen legen letzte Hand an. Foto: Anke Herbert Die Torte der Barbarossa-Bäckerei. Foto: Anke Herbert Aus eigener Produktion: das kleine Büffet zur Eröffnung. Foto: Anke Herbert Dass auch etwas Veganes dabei ist, ist selbstverständlich. Foto: Anke Herbert Die Festredner: Thorsten Hemmer, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, und Arne Rune Thomas. Foto: Anke Herbert Symbolischer Schnitt durchs rote Band. Foto: Anke Herbert So wird der Betrieb auch in Kaiserslautern ablaufen: das Aramark-Verteilzentrum in Gelsenkirchen. Foto: Aramark/Oho Foto 1 von 14

Für Aramark war der Vorsitzende der Geschäftsführung, Arne Rune Thomas, von Frankfurt in die Westpfalz gekommen. Mit Kaiserslautern eröffnet das Unternehmen seinen dritten F3-Standort. F3 bedeutet „Flexible for Future“ und steht für das Logistikkonzept von Aramark im Bereich Gesundheit und Pflege. Das Ziel lautet, sich schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse einer Klinik einstellen zu können. Seit dem Start des Umbaus sei viel gemeistert worden, lobte er Projektleiterin Birte Kallenbach und deren Team. Dazu gehörten auch Überraschungen wie ein 16.000 Liter fassender Öltank im Boden.

Thomas: Idealer Standort

Der Standort im Kaiserslauterer Gewerbegebiet West ist Thomas zufolge ideal für Aramark. Die zentrale Lage ermögliche kurze Wege in die Innenstadt und zu den Autobahnen. Den Vertrag mit dem Westpfalz-Klinikum bezeichnete er als guten Start ins Geschäft, das angesichts eines wachsenden Bedarfs an modernen Verpflegungsmöglichkeiten ausbaufähig sei. Richtig spannend werde es in den nächsten Tagen – wenn in der Halle „alles auf Volllast läuft“.

Wichtig war Thomas der Verweis auf so viele regionale Partner und Produkte wie möglich. Als erste im Boot ist die Barbarossa-Bäckerei. Zur Eröffnung hatte sie eine Glückwunsch-Torte beigesteuert, die das kleine Büffet ergänzte. Dessen Fingerfood geliefert hatte wiederum Aramark selbst – zusammengestellt von seiner Gastronomie im Fresenius Medical Care-Werk im knapp 50 Kilometer entfernten St. Wendel.

Entscheidung fiel 2024

Im Herbst 2024 hatte der Aufsichtsrat der Westpfalz-Klinikum GmbH, deren Gesellschafter die Stadt Kaiserslautern sowie die Landkreise Kusel und Donnersbergkreis sind, beschlossen, die Zentralküche zu schließen. Rund 100 Mitarbeitende waren nach Unternehmensangaben davon betroffen, indes habe es kaum betriebsbedingte Kündigungen gegeben. Eine Ausschreibung, vom Umfang her bezogen auf insgesamt 875 Betten in Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden, entschied Aramark für sich.

Das US-Unternehmen ist seit 60 Jahren in Deutschland vertreten, hat seinen Sitz bei Frankfurt und beschäftigt rund 6500 Menschen. Zentrale Bereiche sind Betriebsgastronomie, Sport- und Veranstaltungscatering sowie Kliniken und Seniorenheime.