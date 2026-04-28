Das symbolische rote Band ist durchschnitten, die neue Betriebsstätte eröffnet. Mit einem kleinen Festakt hat die Aramark GmbH am Dienstag ihr neues Verteilzentrum im Kaiserslauterer Gewerbegebiet West eingeweiht. Ab 1. Mai ist der Dienstleister im Catering- und Servicemanagement für das Essen an den vier Standorten des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden zuständig. Das US-Unternehmen ist seit rund 60 Jahren in Deutschland vertreten, hat seinen Sitz bei Frankfurt, beschäftigt 6500 Menschen und gehört zu den führenden Dienstleistern im Catering- und Servicemanagement. Zentrale Bereiche sind Betriebsgastronomie, Sport- und Veranstaltungscatering sowie Kliniken und Seniorenheime. Für das neue Verteilzentrum wurde eine leerstehende Halle samt Bürokomplex angemietet und umgebaut.