Für Angehörige von Patienten am Standort Kaiserslautern, die in der Zeit des Besuchsverbots aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung keinen Kontakt halten können, bietet das Westpfalz-Klinikum wieder einen telefonischen Service an. Wie das Krankenhaus erläutert, beinhaltet das Angebot, dass Mitarbeiter der Klinik für Psychosomatik täglich eine Person pro Patient anrufen und über den Gesundheitszustand des Angehörigen informieren.

Einwilligung während der Aufnahme nötig

Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, muss dem Klinikum bei der Aufnahme seine Einwilligung geben und die Telefonnummer einer Kontaktperson mitteilen. Bei Patienten, die dazu nicht in der Lage sind, sind die Angehörigen aufgefordert, das zu tun. Der telefonische Angehörigen-Service wurde bereits während des ersten Lockdowns angeboten. Damals haben die Mitarbeiter nach Klinik-Angaben mehr als 1000 Telefonate mit Angehörigen geführt.