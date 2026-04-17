Leonel Alves, seit 2018 Vorsitzender des Betriebsrats des Westpfalz-Klinikums am Standort Kaiserslautern sowie Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats für die Standorte Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden, ist von seinen Ämtern zurückgetreten. Auf Anfrage der RHEINPFALZ nannte er persönliche Gründe für diesen Schritt, näher wollte er sich vor der Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin nicht äußern.

Am Standort Kaiserslautern waren bei der jüngsten Betriebsratswahl fünf Listen zur Wahl angetreten, darunter auch die Liste Alves, die Platz zwei belegte. Wie die Pressestelle des Klinikums auf Nachfrage mitteilte, waren rund 3500 Mitarbeitende stimmberechtigt. Insgesamt umfasse der Betriebsrat 25 Mitglieder, die konstituierende Sitzung mit Neuwahl ist am 20. April .

Am Standort Kusel hat der neue Betriebsrat bereits getagt, Vorsitzende sind Sabine Thiem und Sandra Leppla-Groß. Am Standort Kirchheimbolanden wird der neue Betriebsrat erst am 29. April gewählt. Klar ist bereits, dass es einen neuen Vorsitz geben wird, da Amtsinhaber Michael Ruther Ende März verabschiedet wurde.

Dem Gesamtbetriebsrat des Klinikums gehören sechs Mitglieder an, je zwei können die Betriebsräte der Standorte entsenden. Aus seiner Mitte wird der Vorsitzende gewählt.