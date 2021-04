„Aktuell merken wir aufgrund der dritten Welle einen vermehrten Zustrom von Covid-19-Patienten, insbesondere auch mit den bekannten Virusmutationen“, sagt Christian Mönch, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums, zur aktuellen Lage am Klinikum und zu den Corona-Patienten: „Die Lage ist – noch – nicht angespannt.“ Man könne momentan den regulären Betrieb relativ ungestört weiter aufrechterhalten, müsse jedoch weiterhin viel mit Covid-19-Patienten arbeiten. Mönch: „Die aufgenommenen Corona-Patienten sind tendenziell jünger als bei der ersten und zweiten Welle.“ Am Standort Kaiserslautern werden (Stand Mittwoch) laut Pressestelle des Klinikums insgesamt 19 Corona-Patienten auf der Isolierstation und 15 auf der Intensivstation behandelt – neun werden invasiv beatmet. In Kusel sind drei Corona-Patienten auf der Isolierstation, einer auf der Intensivstation. Im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen werden zehn Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt, drei auf der Intensivstation, von denen zwei invasiv beatmet werden müssen.

Konzernweit seien derzeit insgesamt 83 erwachsenentaugliche Intensivbetten verfügbar, davon sind aktuell sieben Betten frei – 76 sind belegt. Darüber hinaus stehen laut Klinikum Intensivbetten für Kinder zur Verfügung, und eine Notfallreserve könne innerhalb von wenigen Tagen für die Versorgung verfügbar gemacht werden.