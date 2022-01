Dass so viele Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern gleichzeitig an Corona erkrankt sind, wie noch nie zuvor, schlägt sich – zumindest Stand Donnerstagvormittag – nicht in den (Corona-)Belegungszahlen im Westpfalz-Klinikum nieder. Wie das Krankenhaus auf Anfrage mitteilt, werden in Kaiserslautern aktuell 26 Corona-Patienten auf den Isolierstationen und drei Corona-Patienten auf der Intensivstation (eine Person wird invasiv beatmet) versorgt. In Kusel sind es drei Corona-Patienten auf der Isolierstation, zwei auf der Intensivstation (ein Patient wird beatmet), und in Rockenhausen werden im Westpfalz-Klinikum drei Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt, niemand auf der Intensivstation. Am Standort Kirchheimbolanden werden ebenfalls aktuell keine Corona-Fälle versorgt. Über alle Standorte verteilt sind derzeit 78 erwachsenentaugliche Intensivbetten der sogenannten hohen Versorgungsstufe in Betrieb. Laut Klinikum sind davon sechs Betten (zwei in Kaiserslautern, vier in Kusel) frei, 72 sind belegt.