Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages am Mittwoch werden der Eingang der Kinderklinik und die Wärmespeicher der SWK in der Farbe der Frühgeborenen – lila – beleuchtet. Darüber hinaus veranstaltet das Perinatalzentrum der Klinik ein Perinatal-Symposium.

An die Frühgeborenen mit Geburtsjahr 2020 haben die Mitarbeiter der Klinik nach Angaben des Klinikums außerdem Grußkarten mit einer kleinen Überraschung verschickt. „Wir denken an diesem besonderen Tag an alle bei uns geborenen Frühgeborenen und hoffen auf ein persönliches Treffen im nächsten Jahr“, sagt Johanna Korn, stellvertretende Stationsleiterin der Neonatologischen Intensivstation.

In Deutschland wird fast jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Ein Frühgeborenes kann – je nachdem, wie viele Wochen es zu früh zur Welt kommt – nur bedingt oder gar nicht selbst atmen, trinken und die Körpertemperatur aufrechterhalten. Es muss deswegen intensivmedizinisch betreut werden und erhält in einem Inkubator die notwendige Versorgung. „Dieser erste Kampf im Leben macht frühgeborene Babys zu richtigen Helden“, sagt Jessica Weber, Oberärztin und Leiterin der Neonatologie anlässlich des Weltfrühgeborenen-Tags.