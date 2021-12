Das Westpfalz-Klinikum passt die Besuchsregelung für Angehörige von Patienten an den vier Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen ab Montag an die 2G-plus-Regel an.

Außerdem ist dann beim Besuch im Krankenhaus das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend – auch in den Patientenzimmern. Darüber hinaus bleibt weiterhin die Regelung bestehen: ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag.

Für den Standort in Rockenhausen wurde kürzlich aufgrund der stationären Auslastung und der personellen Situation ein Besucherstopp ausgesprochen. Dieser Besucherstopp wird ab kommenden Montag wieder aufgehoben.

Besucher müssen beim Betreten des Klinikums nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind sowie zusätzlich ein negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle, das nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen. Die Besucher werden dazu aufgefordert, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren und während des Aufenthalts die Hygiene-Richtlinien einzuhalten. Personen, die Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen oder die innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einer an dem Virus erkrankten Person hatten, ist der Zutritt weiterhin nicht gestattet.