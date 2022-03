Am Donnerstagmorgen, 10 Uhr, war im Westpfalz-Klinikum standortübergreifend nur noch eins der 76 erwachsenentauglichen Intensivbetten der hohen Versorgungsstufe frei, teilte Kliniksprecher Dennis Kolter auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Zehn Intensivbetten sind demnach aktuell mit Corona-Patienten belegt. Auf der Intensivstation am Standort Kaiserslautern werden neun Corona-Patienten behandelt, sechs davon werden invasiv beatmet. Am Standort Rockenhausen gibt es einen Corona-Patienten auf der Intensivstation, der ebenfalls invasiv beatmet wird. Auf den Isolierstationen des Westpfalz-Klinikums wurden am Donnerstag 71 Corona-Patienten behandelt, 49 in Kaiserslautern, 13 in Kusel, acht in Rockenhausen und einer in Kirchheimbolanden, so das Klinikum.

Sieben-Tage-Inzidenzen steigen

Die Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz ist laut Landesuntersuchungsamt (Lua) am Donnerstag auf 7,57 gestiegen. Der Wert gibt die Anzahl der Menschen an, die pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner – inklusive der hier stationierten US-Streitkräfte – ist im Landkreis Kaiserslautern auf 2102,9 gestiegen, in der Stadt Kaiserslautern auf 2024,2. Im Donnersbergkreis liegt die Inzidenz bei 1835,7 im Landkreis Kusel bei 2854,7.