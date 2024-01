Weil in dieser Woche die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 stattfinden, wollen die Bauern in der Westpfalz am Mittwoch, 31. Januar, auf Autobahnbrücken Präsenz zeigen. Die Landwirte wollen die Berufspendlern damit daran erinnern, dass sie nach wie vor für ihre Anliegen eintreten.

Seit Wochen demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland, aber auch in Stadt und Kreis Kaiserslautern gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Nachdem die zwischenzeitlich diskutierte Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für forst- und landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge vom Tisch ist, hält die Regierung am Vorhaben fest, die Agrardieselsubventionen sukzessive zurückzufahren. Dagegen protestieren die Landwirte nach wie vor. Am Mittwochmorgen zwischen 6.30 und 8 Uhr wollen Bauern in den Kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz noch einmal ein sichtbares Zeichen für ihre Anliegen setzen. „Wir wollen damit zeigen: ,Wir sind noch da’“, sagt Kreisbauernvorsitzender Jürgen Vogelgesang aus Martinshöhe. Auf landwirtschaftlich genutzten Brücken über Autobahnen soll je ein Traktor mit Rundumleuchte positioniert werden. Wie Vogelgesang erklärt, wollen die Bauern die Berufspendler an die Anliegen der Bauern erinnern. Der Verkehr soll aber ungestört fließen. „Wir wollen keinen Unmut auf uns ziehen und nichts lahmlegen“, so der Kreisbauernvorsitzende. Die Bürger und Politiker seien eingeladen, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen.

Auch Landwirte aus Kusel beteiligen sich

Zu sehen sein werden die Traktoren unter anderem auf Brücken über die A6 von der saarländischen Grenze bis nach Enkenbach-Alsenborn sowie auf Brücken über die A62 von Hütschenhausen aus in Richtung Pirmasens. Auch einige Landwirte aus dem Landkreis Kusel werden sich an den Aktionen in und rund um Kaiserslautern sowie in der Südwestpfalz beteiligen, teilte Marcel Müller, Vorsitzender des Kuseler Kreisbauernverbandes, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.