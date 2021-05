„Ideale Badetemperatur“ herrscht derzeit nach Meinung von Stefan Ofiara. Dennoch halte sich der Besuch im Freibad Waschmühle in Grenzen, so der Betreiber des Kiosks im Freibad. Die Wesch habe sich in den vergangenen Tagen nur langsam mit Besuchern gefüllt. „Die Leute sind verhalten.“ Corona gehe auch am Schwimmbad nicht vorbei. 4500 Besucher habe die Waschmühle an guten Tagen in den vergangenen Jahren gezählt. Heute sei gerademal Platz für maximal 500 Badegäste. Das bekommt der Metzgermeister, der in der Medicusstraße seit vielen Jahren eine Metzgerei betreibt, auch am Kiosk zu spüren. Sein Geschäft laufe mäßig, zehn Prozent des täglichen Vorjahresumsatz, schätzt er. „All die Jahre lief der Kiosk rund. Je heißer, desto besser.“

Zu den Rennern gehören noch immer „Ras Fritten“ aus Holland. „Die kennen die Leute und bestellen sie gerne mit einer Currywurst oder einer Curryfrikadelle: Klassiker am Kiosk in der Wesch.“ Nach dem Geheimnis der Ras Fritten gefragt, verweist Ofiara auf die bereits gewürzte Mischung des Kartoffelpulvers. Ebenso begehrt seien Chili-Cheese-Frikadellen. Sie zeichneten sich durch eine feurige Würze aus. Auffallend, so der Kioskbetreiber, dass bei etlichen Badegästen der Mundschutz dazugehört. „Die Besucher verhalten sich diszipliniert und befolgen die Regeln.“ Von erweiterten Öffnungszeiten der Waschmühle ab morgen, Mittwoch, erhofft sich Ofiara auch einen besseren Umsatz seines Kioskbetriebes.

Seit 2013 unterhält er den Kiosk mit kleinen Speisen und Getränken im Freibad. Den Kiosk zu betreiben ist Teil seines Lebens und seines Geschäfts geworden. Letzteres hat seit Beginn der Corona Pandemie starke Einbußen hinnehmen müssen. „Partyservice zu familiären und geschäftlichen Anlässen sind alle weggebrochen.“ Zwischenzeitlich hat der Metzgermeister sein Ladengeschäft um zwei Verkaufsautomaten mit Frisch- und Dosenware wie Wurst und Fleisch erweitert. „Not macht eben erfinderisch“, verweist er auf Standorte der Automaten neben der Metzgerei in der Medicusstraße und bei der SVG-Tankstelle in der Burgstraße. Beide Kühlautomaten böten täglich rund um die Uhr auch frische Grillspezialitäten an.