Für die Ablieferung von Grünschnitt beim Wertstoffhof in Erfenbach benötigen Bürger aus der Stadt Kaiserslautern künftig keinen Online-Termin mehr. Darauf hat Bürgermeister Manfred Schulz bei der Sitzung des Ortsbeirates Erfenbach am Mittwochabend hingewiesen.

Bürgermeister Manfred Schulz ( CDU) erklärte: Grünschnitt könne abgeliefert werden, so oft man will. Er entschärfte damit das Terminsystem, mit dem der Wertstoffhof Erfenbach seit Oktober arbeitet. Das sei mit dem Landkreis so abgestimmt. Für Bürger aus dem Landkreis Kaiserslautern stünden 39 Stellen für Grünabfälle zur Verfügung. Gleichzeitig sei das Annahmespektrum des Wertstoffhofes erweitert worden. Künftig könnte bei vorheriger Online-Anmeldung auch viermal monatlich Sperrmüll, Altholz und Bauschutt abgeliefert werden.

Die SPD in Erfenbach hatte kurz nach der Umstellung auf das neue Anlieferungssystems einen Antrag für die Ortsbeiratssitzung eingebracht, um zumindest in Teilen wieder die alte Nutzung möglich zu machen. Dass jeder, der etwas auf dem Wertstoffhof abgeben will, dafür einen Termin buchen müsse, sei „eine Zumutung“, hatte der Fraktionsvorsitzende Reiner Kiefhaber kritisiert. Auch Ortsvorsteher Paul Peter Götz (Freie Wähler) hatte in der letzten Stadtratssitzung von Beschwerden berichtet, die ihn aus Erfenbach und Siegelbach wegen der Pflicht zur Terminvereinbarung erreichten. Er fragte: „Kann man das nicht einfach wieder abschaffen?“

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wolle man weiter zum Online-Terminsystem stehen, erklärte Schulz nun im Ortsbeirat. Eine Ausnahme gelte für ältere Bürger. Sie haben die Möglichkeit, beim Kundenservice der Stadtbildpflege einen Termin zu buchen. „Wir haben die Kritik an der Online-Buchung zur Abgabe beim Wertstoffhof in Erfenbach entschärft“, betonte Schulz. Bis die entsprechende Software umgestellt sei, benötige es nur wenige Tage, bat er um Verständnis.

Dem Antrag der SPD-Fraktion, für ältere Bürger die seit Oktober bestehende digitale Anmeldung für Anlieferungen auf dem Wertstoffhof in Erfenbach zu entschärfen, stimmte der Ortsbeirat zu.