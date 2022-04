Mal bedienten sich Anlieferer an werthaltigen Abfällen, mal wurden Adressen und Unterschriften gefälscht. Nun reagiert die ZAK. Die Annahmebedingungen für den Wertstoffhof Kapiteltal werden nachgeschärft.

Immer wieder musste die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) zuletzt feststellen, dass die Regeln am Wertstoffhof Kapiteltal missachtet werden, erläuterte ZAK-Vorstand Jan Deubig bei der jüngsten Verwaltungsratsitzung. So habe sich ein vermeintlicher Anlieferer kürzlich wieder an werthaltigen Abfällen bedient, die zur Entsorgung in Containern lagerten. Zudem seien Fälle bekannt geworden, in denen angeblich beauftragte Beförderer Adressen und Unterschriften gefälscht haben. Mehrere Strafanzeigen seien erstattet worden. „Der Wertstoffhof ist eine Dienstleistung, die in den Abfallgebühren enthalten ist. Da müssen wir allein schon aus Rücksicht auf die Bewohner von Stadt und Landkreis energisch einschreiten“, sagte Deubig kopfschüttelnd.

Für Privathaushalte ändert sich nichts

Daher wurden nun die Annahmebedingungen für den Wertstoffhof nachgeschärft. „Für Privathaushalte aus Stadt und Landkreis, die in haushaltsüblichen Mengen den Wertstoffhof in Anspruch nehmen, ändert sich nichts“, stellt Deubig klar. Gewerbliche Beförderer müssen künftig aber per Formblatt nachweisen, dass sie von einem Haushalt im Entsorgungsgebiet beauftragt wurden. Im Verdachtsfall könne dies auch vor Ort kontrolliert werden.

Auch Trinkgelder für Mitarbeiter des Wertstoffhofes seien tabu. Es verstehe sich von selbst, dass Wertstoffe zum Schaden der Gebührenzahler nicht aus Containern entwendet werden dürfen, teilte die ZAK mit. Einzige Ausnahme sei die „Knaudel-Ecke“. Hier können gebrauchs- und funktionsfähige Möbel, andere Einrichtungsgegenstände, Sport- und Freizeitartikel, Haushaltsgegenstände, Spielsachen, Bücher und nicht elektrische Werkzeuge getauscht und verschenkt werden, so die Zentrale Abfallwirtschaft.

Anlieferung größerer Mengen gegen Entgelt

Die Anlieferung größerer Mengen Abfall oder von Abfall, der nicht in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern entstanden ist, sowie die gewerbliche Anlieferung sei gegen ein Entgelt möglich, das der jeweiligen Abfallsorte entspreche.

Der Wertstoffhof Kapiteltal wurde im vergangenen Jahr von der Deutschen Umwelthilfe als einer der besten Wertstoffhöfe Deutschlands mit dem Label „Grüner Wertstoffhof“ ausgezeichnet. Kunden haben beispielsweise die Möglichkeit, über ein Buchungsportal in Echtzeit die aktuell verfügbaren Plätze pro Zeitblock anzusehen und einen Termin zu buchen.

Haushaltsübliche Mengen

Von haushaltsüblichen Mengen spricht man laut ZAK ...

... bei Mineralfasern und Dämmmaterialien bis zu einem Kubikmeter

... bei Bau- und mineralischen Abfällen bei einer Anlieferung in einem Pkw mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 2,8 Tonnen oder einem entsprechenden Ladevolumen

... bei bis zu vier Altreifen

... bei allen anderen Abfällen, wenn die Anlieferung mit einem Pkw mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 2,8 Tonnen mit Anhänger oder mit einem Pkw mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen ohne Anhänger erfolgt oder jeweils ein entsprechendes Ladevolumen vorliegt.

Die Beurteilung, ob eine Menge als haushaltsüblich anzusehen ist, erfolgt durch die ZAK. Ihr steht ein Beurteilungsspielraum zu.