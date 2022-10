Der Erfenbacher Wertstoffhof gilt schon länger als Problemfall. Die Öffnungszeiten wurden mehr und mehr eingekürzt, zudem ist die Anlaufstelle für Kreisbürger tabu. Das könnte sich ändern.

Auf Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat soll in der Sitzung am Montag beschlossen werden, dass der Oberbürgermeister Gespräche mit dem Landrat führen soll, mit dem Ziel, den Wertstoff in Erfenbach zukünftig gemeinsam zu betreiben. Derzeit müssten die Bürger der angrenzenden Dörfer wie Rodenbach oder Otterbach weite Wege zurücklegen, weil sie den Erfenbacher Wertstoffhof nicht nutzen dürfen. Sie müssen nach Kindsbach oder ins Kapiteltal fahren, so die SPD. „Nicht nur aus ökologischem Aspekt sehen wir eine Kooperation als sinnvoll an, sondern es bietet sich auch die Möglichkeit, die Öffnungszeiten in Erfenbach auszuweiten.“ Derzeit ist dort nur dienstags, freitags und samstags geöffnet.