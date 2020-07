Der städtische Wertstoffhof in Erfenbach öffnet ab Freitag, 17. Juli, wieder seine Pforten. Er war lange geschlossen, weil dort die Fieber-Ambulanz und das Corona-Testzentrum ihren Sitz hatten, die aber zumindest vorübergehend nicht mehr gebraucht werden. Geöffnet ist aber nur noch an vier Tagen in der Woche, montags und freitags von 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16.30 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr. Im Gegenzug können im Wertstoffhof in der Daennerstraße 17 ab 20. Juli von Montag bis Samstag Abfälle abgegeben werden. Der Wertstoffhof in der Pfaffstraße öffnet weiterhin Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 8 bis 14 Uhr. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt Pflicht.