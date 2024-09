Wer auf dem Wertstoffhof Erfenbach Abfälle abgeben will, der muss ab Oktober im Internet einen Termin buchen. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern hat hierfür ein Onlinebuchungssystem freigeschaltet, informiert die Verwaltung.

„Aufgrund der Kooperation mit dem Landkreis Kaiserslautern rechnen wir nun mit deutlich mehr Anlieferungen auf dem Wertstoffhof, was zu Mehrkosten für die Abfallentsorgung führt“, reflektiert Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. „Um mit dem Landkreis eindeutig und rechtssicher abzurechnen, erfassen wir nun die Herkunft der Anlieferer über die digitale Anmeldung“, so Buchloh-Adler weiter. Die Stadtbildpflege wird in einer Übergangszeit Abfallanlieferungen in Erfenbach auch ohne Onlineanmeldung dulden. Ab November sind Anlieferungen laut Stadtverwaltung dann nur noch nach Terminbuchung möglich. Termine für den Wertstoffhof Erfenbach können sowohl über die Homepage des städtischen Entsorgungsbetriebs stadtbildpflege-kl.de, über die ZAK-Website https://wsh.zak-kl.de/ als auch direkt über https://wsh-erfenbach.stadtbildpflege-kl.de vereinbart werden. Die Wertstoffhöfe Daennerstraße und Pfaffstraße können laut Verwaltung weiter spontan genutzt werden.