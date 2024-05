Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (Zak) hatten zuletzt Grund zur Freude: Bei der jüngsten Zertifizierung durch die Ral-Gütegemeinschaft Rückkonsum hat der Wertstoffhof das beste Ergebnis der Zak-Geschichte eingefahren. In Sachen Beratung erhielten die Mitarbeiter im Kapiteltal von den Anlieferern sogar die Höchstpunktzahl – ein Zeichen dafür, dass dort gerne geholfen wird. Manchmal geht diese Hilfe auch nach hinten los, wie ein Zwischenfall am vergangenen Mittwoch zeigt. Das Auto eines Anlieferers sprang nicht mehr an. Um das Auto wieder flottzumachen, eilten die Zak-Angestellten herbei und leisteten Starthilfe. Der Dank dafür: Der Anlieferer rief die Polizei und beschuldigte die Mitarbeiter, das Fahrzeug beschädigt zu haben. Die Sprachlosigkeit währte bei den Verantwortlichen der Zak nur kurz, dann zogen sie Konsequenzen aus dem Vorfall. Es erfolgte die Anweisung, dass zukünftig keine Hilfestellungen dieser Art mehr erfolgen werden – verbunden mit einem großen Bedauern und der Bitte um Verständnis.