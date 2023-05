Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kreislaufwirtschaft ist das Stichwort der Stunde, was die Abfallwirtschaft betrifft. Möglichst wenig Abfall entstehen lassen, Verbrauchsgüter instand setzen oder weiter verwerten – das will die Stadtbildpflege Kaiserslautern mit dem Konzept ihrer drei Wertstoffhöfe den Bürgern nahebringen. Vorbildlich gelungen, befand die RAL-Gütegemeinschaft und verlieh am vergangenen Montag der Stadtbildpflege das Gütezeichen für Rückkonsum.

In einer Feierstunde auf dem Wertstoffhof in der Daennerstraße übergab Tom Majeres, Präsident der RAL-Gütegemeinschaft Rückkonsum, die Auszeichnung an