Ab dem 1. Januar gelten neue Öffnungszeiten für die Wertstoffhöfe in Kaiserslautern. So soll das Personal besser auf die Wertstoffhöfe verteilt werden können und Berufstätigen gleichzeitig die Möglichkeit gegeben werden, vor Arbeitsbeginn den Wertstoffhof nutzen zu können.

Ab dem 1. Januar soll der Wertstoffhof in der Daennerstraße an Montagen bereits um sieben Uhr zu einem sogenannten Dienstleistungsmorgen öffnen, erklärt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Damit kann der Wertstoffhof an Montagen eine Stunde früher angefahren werden, als bisher. Diese Änderung mache es Berufstätigen möglich, auch vor Arbeitsbeginn zum Wertstoffhof zu kommen, erklärt Buchloh-Adler. Im Gegenzug zu der früheren Öffnung schließe der Wertstoffhof in der Daennerstraße samstags bereits um 12 Uhr und nicht wie bisher um 14 Uhr.

Keine Änderungen in Pfaffstraße

Auch der Wertstoffhof in Erfenbach werde samstags ab Januar um 12 Uhr schließen, eine frühere Öffnung an Montagen sei hier nicht geplant, betont Buchloh-Adler. Von den Änderungen nicht betroffen ist der Wertstoffhof in der Pfaffstraße, dort bleibe auch ab Januar samstags bis 14 Uhr geöffnet.

In der Daennerstraße gebe es eine drastische Zunahme von Anlieferungen seit das Re-Use-Regal dort in Betrieb sei und die Bürger vor Ort Sperrmüll abgeben könnten, berichtet die Werkleiterin. Der Betrieb habe stark zugenommen. Dies mache es notwendig, dass künftig mehr Personal vor Ort zum Einsatz komme. Die feste Belegschaft von zwei Mann reiche nicht mehr aus.

Die geänderten Öffnungszeiten sollen dabei helfen, das vorhandene Personal besser auf die Wertstoffhöfe verteilen zu können.