Wertsachen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem unverschlossenen Pkw in der Landstuhler Kirchenstraße entwendet. Das teilt die Polizei mit. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 8050 in Verbindung zu setzen. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an Autobesitzer: „Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen.“