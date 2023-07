In „Elidas Traumhaar“-Salon in der Marktstraße 36 ist die Trauer groß. Am 21. August hätte Werner Weingarth, Gründer des noch unter seinem Namen weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannten Friseursalons, seinen 80. Geburtstag so richtig feiern wollen. Vorbereitungen dafür waren längst getroffen. Überraschend ist er nach einer Woche Urlaub am 27. Juni gestorben. Einfach eingeschlafen.

„Er war eine Persönlichkeit, ein Meister seines Fachs“, beschreibt Friseurmeisterin Elida Kleemann ihren ehemaligen Chef, mit dem sie 27 Jahre zusammengearbeitet und dessen Salon sie 2007 selbst übernommen hat. Wie die Mitarbeiter Sonja Schiffer und Salvatore, die ebenfalls über Jahrzehnte zum Team gehört haben und noch gehören, hat sie Werner Weingarth als einen Meister erlebt, der bis zum Schluss mit der Schere in der Hand und viel Freude seine Kundschaft bediente. Nicht, dass er habe arbeiten müssen. Er habe nicht loslassen wollen. Die Rolle des Beraters habe im gefallen, beschreibt Elida Kleemann. Nach der Übergabe des Geschäfts an sie habe Werner Weingarth sich leicht integrieren können. Der Frisiersalon sei einfach so etwas wie sein Wohnzimmer gewesen.

Durch den plötzlichen Tod habe ein großer Künstler die Bühne verlassen, hat eine Kundin dem Team geschrieben. Dass die Lücke, die er hinterlassen hat, schon jetzt groß ist, dafür sprechen auch die Reaktionen der Stammkunden, die nach Veröffentlichung der Traueranzeige am Samstag im Salon ihre Anteilnahme bekundeten.