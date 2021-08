Chemie-Professor Werner Thiel ist neuer Vizepräsident für Forschung und Technologie an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er wurde vom Senat am Mittwochabend gewählt. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge von Professor Arnd Poetzsch-Heffter an, der das Präsidentenamt an der TU übernommen hat.

Der gebürtige Münchner, der an der TU von 2006 bis 2016 das Zentrum für Lehrerbildung geleitet hat und seit 2008 Sprecher des Landesforschungsschwerpunktes NanoKat war, war zuletzt drei Jahre lang Dekan am Fachbereich Chemie und hat mit Vehemenz für einen Chemie-Neubau gekämpft. Thiel war im Jahr 2004 einem Ruf auf eine C4-Professur für Anorganische Chemie und Katalyse an der TU gefolgt. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Dansenberg. „Ich finde die neue Aufgabe superinteressant“, sagte er am Donnerstag.

Für Chemie-Neubau gekämpft

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit werde die Zusammenführung mit den Landauer Kollegen sein. Bis zum Jahr 2023 sollen die beiden Universitätsstandorte fusionieren. Wichtig sei ihm auch, den anstehenden Generationswechsel an der TU mitzugestalten. „In den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen viele Professoren, aber auch anderes Personal, in den Ruhestand. Wir müssen schauen, dass wir den Übergang gut hinkriegen, die Universität gut in Schuss bringen, damit wir attraktive Nachfolger finden. Auch viele andere Hochschulen stehen vor einem Wechsel, dafür müssen wir uns gut aufstellen.“ Auch Nachhaltigkeit sei für ihn ein wichtiges Thema. „Wir müssen nachhaltiger werden, effizienter Energien nutzen, in der Forschung, aber auch in den Gebäuden.“ Seine wissenschaftliche Karriere begann er 1981, nach Abitur und Grundwehrdienst, mit einem Chemiestudium an der Technischen Universität München (TUM). 1990 erfolgte die Promotion sowie im Anschluss ein einjähriger Auslandsaufenthalt an der Universität in Bordeaux, 1997 die Habilitation. Im Jahr 1998 wurde er zum Privatdozenten an der TUM ernannt. Er nahm im Jahr 2000 einen Ruf auf eine C3-Professur an der Technischen Universität Chemnitz an.

21 von 22 Stimmen erhalten

„Wir freuen uns, dass wir mit Professor Thiel einen exzellenten Wissenschaftler und erfahrenen Hochschulpolitiker für das Vizepräsidentenamt gewinnen konnten. Dass ihn der Senat mit 21 von möglichen 22 Stimmen gewählt hat, zeigt uns, dass auch die Universität als solche unsere Einschätzung teilt“, erklärte Poetzsch-Heffter.