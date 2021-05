„Ein tolles Ergebnis“, freut sich Werner Stumpf über das gute Abschneiden der Weihnachtsspendenaktion der von der RHEINPFALZ, der Apostelkirche und der Marienkirche getragenen Altenhilfe „alt – arm – allein“.

„Ein Rekordergebnis“, verweist der Vereinsvorsitzende auf 391.340 Euro, „60.000 Euro mehr als gegenüber dem Vorjahr.“ Die Spendensumme führt er auf den allgemeinen Trend einer größeren Spendenbereitschaft, aber auch auf den besonderen Bezug der Spender zur Region zurück. 670 Einzelspenden mehr als im Vorjahr seien es gewesen. Durchschnittlich habe ein Spender 80 Euro auf das Konto von „alt – arm – allein“ eingezahlt. Für anonyme Spenden über 200 Euro haben Mitarbeiter in den zurückliegenden Tagen Anschriften der Spender ermittelt und Spendenbescheinigungen ausgestellt.

Voraussichtlich noch bis zum 21. Februar bleibt die Geschäftsstelle von „alt – arm – allein“ geschlossen. „Dennoch versuchen wir, bedürftigen Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu helfen.“ Ein Team sei vor Ort telefonisch erreichbar. Um einer Vereinsamung von Betreuten entgegen zu wirken, seien Mitarbeiter der Geschäftsstelle bemüht, den Kontakt mit ihnen aufrecht zu erhalten, ihnen in der dunklen Jahreszeit Mut zuzusprechen. Aktuell engagiert sich die Altenhilfe für die Impfung von über 80-Jährigen. In der Kartei geführte Personen werden gezielt angerufen, auf die Möglichkeit einer Impfung hingewiesen und wenn notwendig, zu einem Impftermin begleitet, berichtet Werner Stumpf.

Nicht möglich ist es dem Vorstand in der augenblicklichen Situation, Veranstaltungen für das Jahr 2021 zu planen. Bereits jetzt freut sich Werner Stumpf auf eine Aktion zugunsten von „alt – arm – allein“ und „Lichtblick 2000“, einem Verein, der sich zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Nöten engagiert. Mehrere Hundert farbige Straßenschilder, die Ende der 70er Jahre durch weiße Schilder in Kaiserslautern ersetzt wurden, hat die Stadt beiden Vereinen zur Vermarktung eines guten Zwecks zur Verfügung gestellt. „Jetzt suchen wir nach einem günstigen Startzeitpunkt“, blickt Werner Stumpf optimistisch nach vorne.