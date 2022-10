Der renommierte Bildhauer Werner Pokorny kommt am 23. Oktober, 11 Uhr, zum Künstlergespräch ins Museum Pfalzgalerie. Seine Stahlplastik „Circolo“ wurde im Frühjahr vor der Pfalzgalerie aufgestellt.

Eine klare, reduzierte Formensprache kennzeichnet Pokornys Arbeitsweise. Seit dem Frühjahr bereichert die rostrote Plastik „Circolo“ des 1949 geborenen und in Ettlingen lebenden Künstlers den kleinen Skulpturenpark vor der Pfalzgalerie. Zu einer offenen Spiralform gedreht, umschließt die 2013 entstandene Plastik aus Cortenstahl eine imaginäre Mitte und wird von der Dynamik ihrer angedeuteten Bewegung bestimmt. Dabei verbinden sich zwei Hausformen zum Motiv.

Pfalzgaleristin Annette Reich lädt zum Gespräch mit dem Künstler über sein großzügiges Geschenk an den Bezirksverband Pfalz ein. Dabei sollen in einer kleinen Präsentation das Modell zur Plastik und weitere Werke Werner Pokornys aus dem Museumsbestand gezeigt werden. Karten an der Museumskasse.