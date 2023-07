Am Donnerstag starten die Triathlon-Weltmeisterschaften in Hamburg. Einer der rund 4000 Teilnehmer ist Werner Nesseler aus Kaiserslautern, inzwischen stolze 79 Jahre alt und damit auch offiziell der älteste aktive Triathlet in Rheinland-Pfalz.

Er nennt sich selbst ein „Unikat“, aber auch „eine Frohnatur“. Nesseler, der erst mit 45 mit dem Triathlon begann und seit 2009 für die TSG Kaiserslautern startet, hat in seiner Karriere bereits 260 Wettbewerbe gefinisht, wurde viermal Deutscher Meister und landete bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften insgesamt 42-mal auf dem Podest.

In seiner Altersklasse M75 hat er nur noch wenig Konkurrenz: „Ich vermute, nach meinem 80. Geburtstag bin ich ganz allein in meiner Klasse.“

Der Tag startet für Nesseler, wie er berichtet, mit „Dehnübungen im Bett“. Es folgen Lauf-, Rad- und Schwimmeinheiten sowie Kraft- und Stabilisierungsübungen. „Aber ich bin kein Asket“, stellt er klar. Ein Glas Rotwein und ein kleines Stück Zartbitter-Schokolade am Abend gönne er sich schon.