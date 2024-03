Diebe haben am Wochenende auf einer Baustelle zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sie sich am Samstag, 23. März, zwischen 13 und 15 Uhr durch die Hintertür des Gebäudes gewaltsam Zugang in den Rohbau in der Straße „Im Krummen Rain“. Sie entwendeten laut Polizei Werkzeuge, Baumaschinen und Baumaterialien im Wert von rund 40.000 Euro – darunter auch Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm. Die Ermittler bitten um Mithilfe und fragen: Wer hat in dem genannten Zeitfenster verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen in der Umgebung bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.