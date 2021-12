Mehrere Werkzeuge und Geräte sind vergangene Woche im Stadtteil Dansenberg aus einem Firmenfahrzeug gestohlen worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der Brunnenstraße drangen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch und Donnerstag zwischen 16.30 und 6.30 Uhr in einen abgestellten Mercedes Sprinter ein und stahlen von der Ladefläche verschiedene akkubetriebene Werkzeuge, darunter eine Presszange und ein Winkelschleifer samt Zubehör. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.