Die Polizei meldet in der Woche vor Weihnachten mehrere Diebstähle von Werkzeugen auf Fahrzeugen. Einmal waren Diebe auf dem Einsiedlerhof unterwegs, einmal in der Mainzer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise. Laut Polizeibericht sind mehrere Werkzeuggeräte zwischen Mittwoch und Donnerstag im Stadtteil Einsiedlerhof aus einem Fahrzeug gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld der Lichtenbrucher Straße etwas beobachtet haben könnten.

Dort brachen unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, ein Auto auf und stahlen Werkzeuge, darunter mehrere Diagnosegeräte, Videoendoskope und Schlagschrauber. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Polizei vermutet, dass der Aufbruch in Zusammenhang mit einem versuchten Aufbruch eines Autos in der Ramsteiner Straße steht. Hier hatte ein Zeuge in der Nacht auf Donnerstag eine Person an seinem Fahrzeug beobachtet. Gegen 2.30 Uhr hatte der Unbekannte laut Polizei versucht, das Fahrzeug zu öffnen – ohne Erfolg.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind von der Ladefläche eines Transportes mehrere Elektrowerkzeuge entwendet worden. Das Fahrzeug eines Küchenstudios stand in der Mainzer Straße auf einem Parkplatz neben dem Firmengebäude. Da laut Polizei viele Maschinen und Werkzeuge entwendet wurden, muss der Diebstahl eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei entgegen, wer etwas auf dem Einsiedlerhof gesehen hat, soll die Nummer 0631 369-2250 wählen, in der Mainzer Straße Telefonnummer 369-2150 entgegen.