Die Josefskapelle, ein Andachtsraum in der linken Seitenkapelle der Marienkirche, erstrahlt in neuem Glanz. Dort finden künftig die Werktagsgottesdienste statt. Am Freitag, 19. Juli, 18 Uhr, wird der Raum von Pfarrer Martin Olf gesegnet und seiner Bestimmung übergeben.

Betritt man die Kapelle, tut sich ein Schmuckstück auf. Im Gegensatz zu den eher gedämpften Farbtönen des Innenraums der Marienkirche versprüht der Raum Leichtigkeit und Lebensfreude.