Das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum) zeigt zum 100. Todestag von August Leppla ab 18. Februar die neue Sonderausstellung „Keine Steine, keine Fossilien – Die Sammlung des Geologen August Leppla (1859-1924)“. Bis zum 14. April sind dort unter anderem Druckgrafiken, Karten, Bücher und Lithographien aus den Anfängen der Demokratiebewegung zu sehen. Leppla, der als Kenner der geologischen Verhältnisse in der Pfalz galt, sammelte aus privatem und beruflichen Interesse Druckgraphiken, Bücher, Karten und Lithographien. Die Sammlung wurde 1925 von der Stadt Kaiserslautern angekauft. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 17. Januar, um 14 Uhr in der Scheune des Stadtmuseums durch Bürgermeister Manfred Schulz, für die musikalische Umrahmung sorgt das Trio Tango Palatino. Die Ausstellung kann zu den gewohnten Öffnungszeiten – mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr – besichtigt werden.