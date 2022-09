Die Bedeutung für Kaiserslautern, lokal einzukaufen, hat Bettina Göbelsmann, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Service und Einkauf (S+E) des Gewerbegebiets, betont.

Bei der Mitgliederversammlung von S+E im Stiftskeller der Sparkasse Kaiserslautern erinnerte Göbelsmann an den vom Citymanagement Kaiserslautern empfohlenen Stadtgutschein „Keep Local“. Der Gutschein, der im Handel erhältlich ist, sei ein schönes Geschenk und in vielen Geschäften und Restaurants der Region einlösbar. „Eine gute Möglichkeit, den örtlichen Handel zu unterstützen.“

Der regionale Handel stehe vor großen Herausforderungen und benötige die Unterstützung der Bürger. Lokal einkaufen sichere die Existenz des Handels und schaffe Arbeitsplätze in der Region. „Es wäre schön, wenn sich noch mehr Betriebe und Bürger an der Aktion ,Keep Local’ beteiligen.“ Die kommenden verkaufsoffenen Sonntage am 16. Oktober und am 27. November in der Innenstadt und im Gewerbegebiet West seien eine gute Gelegenheit, lokal einzukaufen und den Handel zu unterstützen, so Göbelsmann.

Lob für das städtische Tiefbau-Referat

Ein großes Lob der Vorsitzenden für die zügigen Bauarbeiten zur Sanierung der Merkurstraße während der großen Ferien galt dem Referat Tiefbau der Stadt. Die Arbeiten hätten alle im Zeitplan gelegen, erinnerte sie an die Erneuerung der Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich zwischen Saturn, Dehner und Globus.

Wie die Innenstadt werde auch das Gewerbegebiet in diesem Jahr während der Adventszeit nicht im Lichterglanz leuchten, verwies Göbelsmann auf Sparmaßnahmen, die der Energiekrise geschuldet seien. Für das Jahr 2023 kündigte sie als verkaufsoffene Sonntage den 26. März, den 14. Mai und den 22. Oktober an. Inhaltlich neu und aktueller gestaltet werden soll die Homepage der Werbegemeinschaft.

Rückblickend erinnerte Göbelsmann, dass in 2021 von vier geplanten verkaufsoffenen Sonntagen pandemiebedingt nur ein Sonntag im November realisiert werden konnte. „Das war ein wichtiges Signal für Handel und Gastronomie aufs Weihnachtsgeschäft hin.“ Gut angenommen worden sei der Busshuttle zwischen Gewerbegebiet und Innenstadt.

S+E-Mitgliederanzahl bleibt mit 95 Betrieben konstant

Die Zahl der Mitglieder von S+E sei mit 95 Betrieben konstant. Ein Zeichen, dass die Mitgliedsbetriebe in schlechten Zeiten der Werbegemeinschaft die Treue gehalten hätten. Constantin Weidlich stellte sich der Werbegemeinschaft als neuer Citymanager vor. Er informierte über die Vorteile von digitalen Geschäftsprozessen für Kunden und Handel.