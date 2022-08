Drei Tage Swingen und Feiern in Kaiserslautern: Das haben Geschäftsleute und Gastronomen der Stadt in den vergangenen zwei Jahren genauso vermisst wie die Bürger. Am Donnerstag startet „Swinging Lautern“. Das beliebte Barbarossafest geht in die 18. Auflage.

Alexander Heß, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und Projektleiter städtischer Veranstaltungen, sei von Jahresbeginn an optimistisch gewesen, dass die „beswingten“ Zeiten 2022 endlich wieder in die Innenstadt zurückkommen würden. Mit seinem Team hat er bei Partnern und Sponsoren daher ordentlich die Werbetrommeln gerührt.

Die Teilnehmer wieder in die Planung einzubinden sei angesichts der Rahmenbedingungen mit fehlenden Mitarbeiten in Gastronomie und Handel ein echter Kraftakt gewesen, räumt Heß ein. Die Werbegemeinschaft finanziere die Veranstaltung mit den Bühnen, der Technik, der Kindereisenbahn, in der alle Passagiere kostenlos mitfahren könnten, und mehr. Er ist froh, dass es tatsächlich gelungen sei, viele Partner und Sponsoren mit ins Boot zu bekommen. Dass die Zahl der Mitglieder der Werbegemeinschaft trotz mehrerer Geschäftsaufgaben sogar gestiegen ist, stimmt ihn zuversichtlich. Das werde die Belebung der Innenstadt vorantreiben.

Donnerstag, 18 Uhr, geht’s los

„Es war für alle Beteiligten nicht einfach“, so Heß. Ab Donnerstag dürften aber alle feiern, genießen und einfach bummeln. Er wünscht sich eine volle, lebendige Innenstadt, einen Treffpunkt, an dem die Menschen sich begegnen. Auf den Open-Air-Bühnen auf dem Altenhof, dem Schillerplatz, vor der Stiftskirche und am Stiftsplatz spielt an allen drei Tagen bis 23 Uhr die Musik. Und zwar den ganzen Tag, wie der Projektleiter betont. Beginn ist am Freitag und Samstag jeweils um 11 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Klaus Weichel und Volker Stephan, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft.

Die Besucher erwartet ein hochkarätiges musikalisches Programm, das durch Marching Bands in der Innenstadt und eine Kleinkunstbühne am Eingang zur Mall ergänzt wird. Swing, Blues, Boogie, Jazz und Salsa werden geboten. Am Donnerstag ist es „Papa’s Finest Boogie-Band“ aus Frankfurt, die nach der offiziellen Eröffnung am Altenhof mit Klassikern und Eigenkompositionen zum Füßewippen einlädt.

Musik für fast alle Geschmäcker

Am Freitag will die Soulband „From Da Soul“ aus Kaiserslautern mit außergewöhnlichen Songs am Schillerplatz das Publikum verblüffen. Wer die Welt von Salsa, Merengue, Bachata und ChaChaCha liebt, ist am Samstagabend bei „Havanna con Klasse“ an der Stiftskirche am richtigen Platz.

Neben den akustischen wird es auch echte Leckerbissen geben: Stellvertretend für die Gastronomiebetriebe, die in weißen Pagodenzelten von der anspruchsvollen Küche bis zu bodenständigen regionalen Köstlichkeiten Lust auf eine kulinarische Pause machen, seien der Rindfleischsalat und die Spaghetti mit weißen Trüffeln aus dem Parmesanleib genannt, die das Restaurant 11A erstmals vor der Stiftskirche auftischt. Auf der Suche nach edlen Weinen und Cocktails sind die Pagodenzelten ebenfalls die richtige Anlaufstelle.

Und für Kinder gibt’s verschiedene Bastel- und Spielaktionen. Das komplette Programm ist beispielsweise in der Kaiserslautern-App zu finden.