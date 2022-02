Wer ist eigentlich verantwortlich für den Zustand des Bürgersteigs vor einem Privatgelände? Mit dieser Frage hat sich RHEINPFALZ-Leser Karlheinz Haag an die Redaktion gewandt. Den Bürger ärgerte eine Hecke, die an der Donnersbergstraße so weit auf den Bürgersteig hineinrage, dass Fußgänger an der Stelle auf die viel befahrene Straße ausweichen müssten.

Im Dunkeln würden die Äste den Fußgängern wohl ins Gesicht schlagen, befürchtete der Leser. Er beklagte, dass seit der Aufgabe der Stadtgärtnerei an dieser Stelle nichts mehr gemacht werde. Dies sei kein Zustand. Allerdings werde seit ein paar Wochen auf dem Grundstück gearbeitet. Mit Hinweisen auf die Hecke sei er bisher sowohl beim Ordnungsamt als auch bei der Stadtbildpflege auf taube Ohren gestoßen.

Die Stadtbildpflege habe ihm erklärt, nicht zuständig zu sein, da es sich um ein Privatgelände handele, darum kümmere sich das Ordnungsamt. Auf seine Anfragen hätten bisher weder die Stadt noch das Ordnungsamt reagiert, beziehungsweise nichts unternommen.

Das Problem ist inzwischen gelöst. Wie Sandra Zehnle von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, ist der Rückschnitt besagter Hecke an der Donnersbergstraße mittlerweile durch den Eigentümer des Grundstücks erfolgt.

Sofern Streckenkontrolleure der Stadtbildpflege bei ihren Kontrollgängen einen Überwuchs feststellten, werde der Grundstückseigentümer ermittelt, erläuterte Zehnle das übliche Vorgehen. Der erhalte dann von der Stadtbildpflege die Aufforderung, den Überwuchs zurückzuschneiden. Komme er der Aufforderung nicht nach, würden das Referat Tiefbau oder die Ordnungsbehörde tätig und leiteten im Bedarfsfall eine sogenannte Ersatzvornahme oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.