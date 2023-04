Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wer mit dem Rad in der Stadt unterwegs ist, merkt: Sein Fahrrad sicher abzustellen, ist gar nicht so leicht. Im Rahmen des Mobilitätsplan Klima+ 2030 arbeitet die Stadt bereits an ihrer Fahrradfreundlichkeit, auch bei den Abstellanlagen tut sich was. Bei einer Rundfahrt durch die Stadt macht Bernd Köppe, Koordinator beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), auf Erfolge und Probleme beim Fahrradparken in Kaiserslautern aufmerksam.

Beginn am Hauptbahnhof, am Eingang Nord findet sich ein großer Fahrradparkplatz. Für Pendler eine wichtige Adresse, meint Köppe, wenn diese auf dem Weg zur Arbeit Rad gegen Zug eintauschen.