Es begann mit einer Idee und einem Artikel in der RHEINPFALZ, dann wurde eine Challenge draus, und inzwischen hat sich die Idee so verselbstständigt, dass Jennifer Hönings Wandsitzchallenge, die in Kaiserslautern begann, Sportler, Mannschaften, Mütter mit ihren Kindern, Senioren dazu bringt, an der Wand auszuharren, gegen streikende Muskeln anzukämpfen, um Rekorde zu knacken und Minuten zu sammeln.

8 Minuten, 4 Sekunden. Der Rekord, den Jennifer Höning selbst aufstellte, hat weh getan. „Meine Mutter hat gesagt, warum tust Du Dir das an?“, erinnert sich die Physiotherapeutin, die aber unbedingt weitermachen wollte, selbst, als die Muskeln zitterten. Schließlich wollte sie bei der Challenge, die sie selbst ins Leben gerufen hatte, nicht klein beigeben und was vorlegen für die Mitstreiter, die ebenso motiviert sind wie sie.

Wandsitzchallenge, mit dem Rücken an der Wand und mit um 90 Grad angewinkelten Beinen sitzen, so lange es geht, lautet die einfache Aufgabe, die die Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Land in Bewegung“ zunächst den RHEINPFALZ-Lesern gestellt hatte. Höning, Bewegungsmanagerin für die Stadt Kaiserslautern, und Arice Sapountsis, ihre Kollegin, die für den Kreis zuständig ist, denken sich seit Silvester, der Zeit der guten Vorsätze, immer neue Möglichkeiten aus, wie sie die Leser der Pfälzischen Volkszeitung dazu motivieren können, sich zu bewegen. Ein Vorschlag war eben diese Challenge, die sich inzwischen so ausgeweitet hat, dass die Initiatorin es manchmal selbst nicht glauben kann.

Die Sache mit den Eiswürfeln

Sportler, Mannschaften, Menschen von nebenan machen mit, setzen sich an die Wand, melden das Ergebnis, manche posten Bilder, verlinken sie mit #Wandsitzchallenge und nominieren die nächsten Kandidaten.

Hönings Ursprungsidee geht zurück auf die Ice Bucket Challenge vor ein paar Jahren, wo jeder, der nominiert wurde, sich einen Eimer mit Eiswürfeln über den Kopf kippen und das Ganze filmen sollte. Die Kaiserslautererin war damals noch an der Physioschule, machte ihre Ausbildung als Physiotherapeutin und sprang auf den Zug auf. „Ich habe da den Fehler gemacht, dass ich die Leute vorher nicht gefragt habe, ob sie mitmachen. Da war dann mancher sauer oder verwundert. Diesmal wollte ich es besser machen und habe gefragt, ob die Nominierten mitmachen“, verrät sie ihren Trick, mit dem der Stein so richtig ins Rollen kam.

Leistungssportler und Patienten

Sie fragte zunächst ihre Bewegungsmanagerkollegen, die gern dabei waren, sich an die Wand setzten, die Stoppuhr laufen ließen und die nächsten „Opfer“ zum Wettkampf aufriefen. „Die haben dann wild drauf losnominiert“, erinnert sich Höning. Sie selbst ließ die Welle auf ihre Physiotherapie-Kollegen überschwappen. „Die haben so toll mitgemacht. Oft mit der ganzen Praxis.“ Manche haben die Patienten gleich mit ins Boot geholt, die die Idee wieder weitertrugen. Leistungssportler wie Karateweltmeister Jonathan Horne und Kickboxer Patrick Vespaziani machten mit.

Hönings Anfangsrekord war schnell überboten. Sie setzte sich erneut an die Wand, bis sie nicht mehr konnte, doch inzwischen ist sie längst nicht mehr die Rekordhalterin. Collin, ein Thaiboxer aus dem Donnersbergkreis, schoss den Vogel ab. Er harrte über zehn Minuten an der Wand aus.

Dann kam Eiche Sippersfeld

„Ich dachte, das war’s jetzt. An diese Zeit kommt keiner ran“, gesteht die Physiotherapeutin, dass sie ein wenig enttäuscht war, weil sie dachte, jetzt sei alles vorbei. Doch sie sollte überrascht werden, denn die Welle ging weiter – ganz anders als gedacht.

Schuld daran war eine Trainerin des FC Eiche Sippersfeld. Sie kam auf die Idee, einfach mit der ganzen Mannschaft anzutreten, alle mit ins Boot zu nehmen und das Gesamtergebnis im Netz zu posten. 21 Sportler machten mit, einige davon über 70 Jahre, der Älteste 75. Die Kaiserslauterer Bewegungsmanagerin war begeistert. „So hat das noch einmal eine ganz andere Dimension bekommen.“ Sie fand auch die Idee gut, dass plötzlich nicht die Einzelergebnisse zählen, sondern die Mannschaftsleistung. Die Welle schwappte weiter von einem Verein zum nächsten. Plötzlich waren Fußballer, Handballer, Triathleten, Ropeskipper mit im Boot, Senioren genauso wie Kinder. Ein Mädchen schaffte es acht Minuten lang, aber die Ergebnisse sind schon lange nicht mehr das Wichtigste. Die Wandsitzchallenge ging quer durch die Sportarten, quer durch die Pfalz und landete über eine Freundin Hönings in Florida, wo dann getestet wurde, ob es barfuß oder mit Schuhen einfacher ist – bevor die Nächsten nominiert und herausgefordert wurden.

Die nächste Challenge

Noch fließt die Welle munter weiter, ein Ende ist nicht in Sicht. Jennifer Höning freut sich darauf, dass es weitergeht und hat schon die nächste Idee auf den Weg gebracht: Sie hat zum Valentinsrun aufgerufen, einem Lauf mit der Liebsten oder dem Liebsten, und ist gespannt, was am Valentinstag alles passiert. Ihren Rekordversuch beim Wandsitzen wird sie trotzdem nicht vergessen. „Ich hatte drei Tage lang Muskelkater.“

Wandsitzchallenge, so geht’s: