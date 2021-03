Zeitspiel monieren die Fußballfans gerne, wenn ein Torhüter des knapp führenden Teams den Ball kurz vor dem Schlusspfiff in aller Gemütsruhe zum Abstoß hinlegt. Braucht er dafür länger als sechs Sekunden, riskiert er eine Gelbe Karte. Zeitspiel gibt es auch im Tischtennis, und es hat dort eine lange Historie. „Es ist typisch, wenn zwei Abwehrspieler gegeneinander spielen“, erklärt Helmut Schneider von der TSG Kaiserslautern, der selbst in etwa 50 Partien auf Zeit gespielt hat.

Eingeführt wurde das Zeitspiel bei den Meistern an der Platte schon 1937. Ursprung war die Partie von Aloizy Ehrlich gegen Farkas Paneth, bei der ein Ballwechsel mehr als zwei Stunden dauerte. Unmittelbar vor der Weltmeisterschaft 1937 wurde eingeführt, dass ein Spiel nicht länger als eine Stunde bei zwei Gewinnsätzen dauern durfte. Bereits im Herbst 1937 wurde die Dauer eines Satzes auf 20 Minuten beschränkt. 1961 wurde das Zeitlimit für einen Satz auf eine Viertelstunde festgesetzt. Fünf Jahre später folgte die Regel, die bis heute gilt: Läuft ein Spiel seit zehn Minuten – wenn beide Spieler es wünschen, auch schon früher – wird die Wechselmethode angewandt. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Beide Spieler schlagen jetzt abwechselnd auf. Der Schiedsrichter zählt die Ballwechsel mit. Nach 13 erfolgreichen Rückgaben bekommt der Rückschläger einen Punkt, auch wenn der Ball noch im Spiel ist. „Da muss man, auch wenn man eher defensiv spielt, aus Verzweiflung mal einen Angriffsschlag machen“, sagt Schneider.

Bekannte Namen

Der TSG-Akteur berichtet von vielen Zeitspielen gegen bekannte pfälzische Tischtennisnamen wie Gustav Knapek (TTV Mutterstadt), der auch schon deutscher Meister bei den Senioren war. „Ich hatte auch schon gegen Pavel Solja ein Zeitspiel“, berichtet Schneider von Partien gegen den Vater der Tischtennisprofis Petrissa und Amelie Solja. Doch so ganz einfach war es auch für den Buchenlocher nicht, zu einem Zeitspiel zu kommen. „Man muss schon in der Lage sein, den Ball zehn Minuten rüberzubringen. Wir üben das auch mal im Training“, erzählt der TSG-Akteur und erklärt, dass ein Spieler, der es auf ein Zeitspiel anlege, auch schon mal auf einen finalen Endschlag verzichten müsse.

Ein Schiedsrichter erzählt

„Zweimal habe ich das Zeitspiel im Amateurbereich erlebt“, sagt Schiedsrichter Roman Fieger, der über viele nationale und internationale Erfahrungen, auch bei Weltmeisterschaften, verfügt. Er verweist auch darauf, dass es bei den Profis kaum einmal zum Zeitspiel kommt. Bei den Amateuren sei oft auch die nicht vorhandene Regelkunde das Problem. „Es muss theoretisch bei jedem Spiel eine Stoppuhr mitlaufen“, sagt Schneider. Ist die Zeitgrenze erreicht, muss zum Zeitspiel gewechselt werden.

„Letztmals erlebt habe ich das Zeitspiel im Endspiel der Damen bei der Europameisterschaft in Alicante 2018“, erzählt Fieger von der Partie von Abwehrspielerin Li Qian und Margaryta Pestoska. Ein Knackpunkt der Wechselmethode auch im Amateur-Tischtennis ist, dass ein Schiedsrichter-Assistent benötigt wird, der gut hörbar für die Spieler die Anzahl der erfolgreichen Rückschläge mitzählt. „Bei den älteren Seniorenklassen kommt das Zeitspiel häufiger vor“, erklärt der langjährige Schiedsrichter, der mittlerweile in der Schweiz wohnt. Normalerweise dauert ein Satz im Tischtennis zwischen drei und fünf Minuten.

Zur Sache

Zeitspiel gibt es in vielen Sportarten. Im Handball hatte es der Unparteiische in der Hand, wann ein Angriff zu lange dauerte. Doch in den vergangenen Jahren wurde eine Erweiterung des passiven Spiels eingeführt. Durch erhobenen Arm wird das Zeitspiel vom Schiedsrichter angezeigt. Nach dem passiven Vorwarnzeichen dürfen, mit Ausnahmen, nur noch sechs Pässe gespielt werden. Ganz klar geregelt ist es bei den Basketballern. 24 Sekunden bleiben für einen Angriff. Ist die sogenannte Shot Clock abgelaufen, wechselt der Ballbesitz. Ebenfalls, aber ganz anders, wird beim Eishockey mit der Zeit gespielt. Im Eishockey heißt die Regel „absichtlichen Abseits.“ Hier wird durch eine bewusste Abseitsstellung versucht die Uhr zu stoppen. Auch beim Tennis wurde vor Jahren, um das Spiel zu beschleunigen eine Shot Clock von 25 Sekunden vor dem Aufschlag eingeführt, die insbesondere dem spanischen Sandplatzkönig Rafael Nadal das Leben schwer macht. Beim Wasserball bleiben im Angriff 30 Sekunden für einen Torabschluss, sonst wechselt das Angriffsrecht.