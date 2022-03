Die Mainzer Integrationsministerin Katharina Binz besuchte gestern die seit 2021 bei der Stadtverwaltung etablierte Zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung Rheinland-Pfalz. Die Ministerin lobte die Einrichtung als Standortvorteil. Das Interesse anderer Bundesländer ist groß.

Bei einem Besuch der Einrichtung, die ihren Sitz im Rathaus Nord hat, betonte Binz, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Erwerbsfähigen in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten deutlich sinken werde und den Bedarf an Fachkräften nicht mehr abdecken könne. Bereits jetzt reiche die Aktivierung des inländischen Potenzials sowie die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt aus der Europäischen Union in einigen Branchen nicht mehr aus. Um einen Standortvorteil im Wettbewerb um internationale Fachkräfte zu haben, habe Rheinland-Pfalz von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine zentrale Ausländerbehörde einzurichten.

Binz bescheinigte Bürgermeisterin Beate Kimmel, mit der zentralen Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung in kürzester Zeit in Kaiserslautern ein überregionales Kompetenzzentrum aufgebaut zu haben. Trotz pandemiebedingt verhaltenem Start hätten bereits 427 Verfahren eingeleitet und 336 Vorabzustimmungen zur Erteilung eines Einreisevisums ausgestellt werden können. Mit über 2600 Beratungen sei der Bedarf sehr hoch und zeige das große Interesse an dem Verfahren.

Nach Ansicht der Integrationsministerin ist es erforderlich, auch das Potenzial von Geflüchteten zu nutzen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Es gelte, hier eine dauerhaft aufenthaltsrechtliche Perspektive zu schaffen.

Für Bürgermeisterin Beate Kimmel bedeutet die Einrichtung der Zentralen Ausländerbehörde zur Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens bei der Stadtverwaltung eine „hohe Auszeichnung“. „Mit 590 Verfahren haben wir unser selbst gestecktes Ziel von 450 bis 500 Verfahren im Jahr 2021 weit übertroffen“, sagte Kimmel. Davon hätten 250 Verfahren bereits abgeschlossen werden können. In 2022 seien es bereits 133 abgeschlossene Verfahren.

Mit dazu beigetragen habe eine eigene Homepage der Zentralen Fachkräftebehörde. In deren Mittelpunkt stehe ein Online-Assistent, der es den Unternehmen ermögliche, mit wenigen einfachen Fragen, einzelfallbezogen die benötigten Dokumente und Vordrucke zu erhalten und zu übersenden, erläuterte Kimmel. Nach ihrer Einschätzung wird sich der Trend zur Fachkräfteeinwanderung verstärken. „Im Januar 2022 hatten wir bereits 100 konkrete Anfragen, aktuell liegen wir bei 232 Anfragen, bei denen die Arbeitgeber bereits die Unterlagen der Fachkräfte zur Prüfung übersandt haben.“

Der Schwerpunkt der Fachkräfteverfahren liege auf den Branchen Handwerk, Gesundheit, Hotellerie- und Gaststättengewerbe sowie im KFZ-Sektor, wo Fahrer und Auszubildende nachgefragt werden. In dem Verfahren unterrepräsentiert sei die Industrie, so die Bürgermeisterin.

Rainer Wirth, Leiter des Referats Recht und Ordnung, der sich bei der Ankündigung der neuen Aufgabe „im ersten Moment positiv geschockt“ zeigte, berichtete, die Aufgabe freudig angenommen zu haben. „Wir haben in kurzer Zeit eine Struktur erstellt, Personal rekrutiert und eine Homepage entwickelt.“ Die Rückmeldung von Firmen sei positiv. Für das Westpfalz-Klinikum habe insbesondere im Pflegebereich Personal generiert werden können.

Fachbehördenleiter Andreas Adelmann berichtete über zahlreiche Anfragen aus anderen Bundesländern, die sich für die neue zentrale Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz interessierten. Rückmeldungen von Unternehmen hätten der Behörde bescheinigt, dass alles gut laufe.