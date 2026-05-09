Im Jubiläumsjahr kommt man nicht raus aus dem Feiern. Die Stadt fordert Bürger und Betriebe zum Mitmachen auf. Ein paar Geschenke wären eine schöne Sache.

Es wird gefeiert. Was das Zeug hält. Oder das Jahr aushält. Oder die Stadt respektive ihre Bevölkerung aushalten? Auf jeden Fall geht es zum 750. Geburtstag der Stadt rund. Das offizielle Jubiläumsprogramm ist mit unzähligen Veranstaltungen gespickt.

Doch nicht nur lässig mit dem Jubiläums-Secco in der Hand wird gefeiert. Der Stadt soll zum Geburtstag auch mit weniger vergänglichen Dingen Gutes für die Zukunft getan werden. Das beginnt bei den 750 Bäumen, die die Verwaltung gemeinsam mit der Bevölkerung pflanzen will. Davon inspiriert, brainstormte sich das Baureferat zu 750 auf LED umgerüstete Laternen, 750 Kilowatt-Peak Photovoltaik auf städtischen Dächern, 750 Quadratmeter zu entsiegelnde Fläche – ein ironischer Sidekick auf die Planer der Neuen Stadtmitte? – und 750 Kilowattstunden einzusparende Heizenergie.

Wie viele Kilometer wohl beim diesjährigen Stadtradeln zusammenkommen? Es soll einige geben, die sich 750 Kilometer auf ihrem Fahrrad vorgenommen haben. Mal schauen, was anschließend bekannt wird ...

Die 750er-Marke sportlich zu knacken, ist auch das Ziel im Warmfreibad. Klar, der 7,50-Meter-Turm lädt dazu ein. 100 Sprünge und damit 750 Meter Luft wollen die Freibad- und Sprungenthusiasten am Eröffnungstag zurücklegen. Wem das Element Wasser lieber ist, der darf wahlweise 750 Meter – 30 Bahnen à 25 Meter im frisch sanierten Springerbecken – schwimmen.

Blitzer mit Geschenkfunktion

Dass beim Fisch-Wettbewerb „nur“ 73 Ideen von Bürgern eingingen, ist fast tragisch. Wo sind denn bloß die zwei übrigen geblieben? Vielleicht ist ja nur die Verbindung abgestürzt, als die Gestalter ihren Fisch auf der Wettbewerbsseite hochladen wollten. Und so strandeten die beiden wie Buckelwal Tommy in der Ostsee auf dem Trockenen. Oder ließen die Kreativen im letzten Moment von ihrem Vorhaben ab, weil sie das Material – wie Farbe mit Regen- und UV-Schutz – selbst zahlen müssen?

Nichts zahlen mussten dafür Raser am Kleeblatt in den vergangenen Wochen: Der Blitzer ist weg. Doch die Freude tempofreudiger Autofahrer wird gleich ausgebremst: Der stählerne Kontrolleur wurde nicht etwa dauerhaft abgebaut, nein, er wird nur ausgetauscht. Immerhin hat er 15 Prozent aller Tempoverstöße in der Stadt eingespielt. 8300 Mal hatte er im Jahr 2024 zugeschlagen, 6959 Mal im vergangenen Jahr. Folgerichtig wären also 7500 schicke Schwarz-Weiß-Fotos im Jubiläumsjahr. Ob die Fahrer das schaffen? Wie wäre es also als Geschenk der Stadt an die Bürger: Ab dem 7500. Treffer wird nicht mehr geblitzt. Eine andere Variante könnte sein: Jedes 750. Knöllchen wird erlassen. Oder erst ab 75 Euro Bußgeld wird abkassiert. Oder nur jene müssen zahlen, die mindestens 7,5 Stundenkilometer über dem Limit lagen.

Die 750 als unheilvolle Zahl im Verkehr

Mancher Autofahrer fühlt sich eh schon genug gegängelt und genervt im Lauterer Verkehr. Und fragt sich: Gehört das zum Jubiläumsprogramm? Alle 750 Meter eine Baustelle? 750 Meter Stau in der Schneider- und Eisenbahnstraße? Die Grünphase an der Ampel reicht gerade für 7,50 Meter Blechlawine? Statt für 7,5 Autos?

Ja ja, als Autofahrer hat man es nicht leicht. Was also tun, um sich Linderung zu verschaffen? Rauf aufs Rad! Immerhin lädt eine neue Fahrradstraße zum möglichst störungsfreien Radeln von Park zu Park ein. 711.000 Euro hat sie gekostet. Spoiler, bevor sich ein Autofahrer aufregt: Die Stadt musste nur zehn Prozent zahlen. Aber: Oh je! Es hat nicht zu 750.000 Euro gereicht!? Dann hätte man jetzt die Strecke mit dem Jubiläumslogo schmücken können. Der Untergrund ist schon passend im Jubiläumsrot gehalten. Aber vielleicht lässt sich noch etwas retten. Bei 25 Prozent lag der Radanteil in der Park-/Augustastraße 2021, als die Machbarkeitsstudie erstellt wurde. Würden jetzt 75 Prozent erreicht, gäbe es Grund zu feiern. Jeder 750. Radler könnte eine Flasche Jubi-Wein – oder ersatzweise einen Iso-Drink – als Dank für sein umweltfreundliches Fortbewegen bekommen. Und ein Jubiläumsfläggchen fürs Rad. Vielleicht gibt es für die kleinen Radler welche mit langer Haltestange: Wer will schon zugeben müssen, einen kleinen Jubiläumsradler umgenietet zu haben?

Rausputzen – ob das auch auf dem ACC-Gelände gelingt?

Mitmachen heißt ja eh die Devise beim Stadtjubiläum. Bürger sind schon länger aufgefordert Ideen einzubringen. Jetzt sind Betriebe dran, sich „rauszuputzen“ – mit Merch-Artikeln von Schaufensteraufklebern über T-Shirts bis zu Dubbegläsern. Gerne hätte man einen Betrieb dabei gesehen: ACC. Doch die Gigafactory ist geplatzt. 437 Millionen Euro Förderung waren vom Bund in Aussicht gestellt; ob es mit 750 Millionen geklappt hätte?

Nützt nichts, der Drops ist gelutscht, ACC ist weg. Aber ein anderer könnte das Projekt umsetzen und auf der Fläche Batteriezellen fertigen, lässt nun die Gewerkschaft überraschend verlauten. Müsse auch nicht für die Autobranche sein. Wenn dabei statt wie von ACC ursprünglich geplant nicht 2000, sondern nur 750 Jobs rausspringen würden, wäre das schon genug Grund zur Freude. Sollte tatsächlich ein neuer Investor auftauchen – dieser Gedanke allein erfordert schon großen Optimismus bis Idealismus: Zum Jubiläum wird die Stadt solch ein Geschenk wohl nicht mehr bekommen.