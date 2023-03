Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Benachbarte Fußballvereine müssen nicht immer Rivalen sein. Dass sogar über Grenzen hinweg Fan-Freundschaften entstehen, das zeigt die Verbundenheit zwischen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern und denen des FC Metz. Am Freitag treten die Klubs in einem Testspiel gegeneinander an. Ohne Fans.

Am Freitag ab 15 Uhr trifft sich der 1. FC Kaiserslautern, Tabellensechster der Dritten Bundesliga, zu einem Testspiel in Metz mit dem FC der lothringischen Großstadt. Die Partie gegen das