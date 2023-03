Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sport? Kerstin Wiesner kann dem lange nicht viel abgewinnen. Nicht dem Schulsport und auch nicht im Verein. „Es war nicht meins“, blickt Wiesner, Jahrgang 1971, auf eine nicht ganz so bewegte Zeit zurück. Das hat sich radikal geändert. Laufen ist Lebensqualität und Ausgleich zum Arbeitsalltag, sagt die FCK-Läuferin inzwischen, läuft schon mal 100 Kilometer – am Stück. Beim Ultimativen Saar Ultra kam sie auf Platz eins bei den Frauen, in 12:24:50.

Dass manche Menschen mit Sport nichts anfangen können, ist nicht wirklich ungewöhnlich. Manche bleiben ein Leben lang Sportmuffel. Das trifft auf Kerstin Wiesner beim