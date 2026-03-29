Gegen Idar-Oberstein droht die Serie des FCK II zu reißen. Dass er nun 18 Spiele ungeschlagen ist, liegt auch Einwechselspielern, die vielleicht bald keine mehr sind.

Nach 15 Minuten durfte auf dem Fröhnerhof am Samstagnachmittag kräftig gezittert werden. Nicht wegen der Temperaturen um die drei Grad Celsius, die beim Oberligaspiel des 1. FC Kaiserslautern II gegen den SC Idar-Oberstein, das 3:3 (1:3) endete, herrschten. Vielmehr mussten sich diejenigen unter den 215 Zuschauern, die es mit der U21 des FCK hielten, sich massive Sorgen um ihr Team machen. Denn das lag doch recht überraschen zu diesem Zeitpunkt mit 0:3 gegen die von Marco Reich trainierte Mannschaft aus der Edelsteinstadt zurück.

Ramzi Ferjani (8., Foulelfmeter), Justus Klein (10.) und Niklas Baus (14.) hatten da für die Gäste getroffen, die selbst dadurch überrascht waren – was das fast ungläubige Lachen der SC-Spieler nach ihrem dritten Treffer unterstrich. „Wir sind total unnötig in Rückstand geraten“, ärgerte sich FCK-Trainer Alexander Bugera. „Wir haben die ersten 15 Minuten verschlafen und dumme Gegentore kassiert: Elfmeter nach einem Fehlpass, ein Kopfballtor nach einem Eckball, wo der Gegenspieler total blank steht.“ Die drei „Nackenschläge“ hätten sicher nicht „zur Entspannung“ beigetragen sagte auch David Schramm, der diese Phase des Spiels noch auf der Ersatzbank miterlebte, später aber noch eine wichtige Rolle spielen sollte. „Umso wichtiger war, dass wir noch den Anschluss vor der Halbzeit gemacht haben“, sagte der 19-Jährige.

Im Pfostenpech

Das 1:3 besorgte Shawn Blum nach 29 Minuten souverän vom Elfmeterpunkt. Neal Gibs war zuvor vom SC-Torwart Michel Schmitt zu Fall gebracht worden. Der stand aber weiteren, möglichen Treffern des FCK II bis zur Halbzeit mit seinen Paraden im Wege. Sei es bei einem Freistoß und einem Flachschuss von Vladislav Fadeev (32., 45.) oder einem Versuch von Erik Müller (40.). „Ich habe den Jung in der Halbzeit gesagt, dass wir noch viel Zeit und die Qualität haben, das Spiel noch zu drehen“, berichtete Bugera von seiner Pausenansprache.

Doch das Glück war zunächst seine Team nicht hold. Innerhalb einer Minute landeten Versuche von Felix Geisler (52.) und Fadeev (53.) am rechten Pfosten. Und Bugera reagierte, brachte mit Ben Reinheimer und Schramm nach 58 Minuten zwei neue Kräfte, die für neue Impulse sorgten. „Ich bin immer fokussiert“, sagte Schramm zu seiner Herangehensweise. „Ich warte auf meine Chance – und wenn ich reinkomme, dann gebe ich alles und versuche, dem Team sofort zu helfen. Denn das oberste Ziel ist eben, dass wir aufsteigen. Da ist das Einzige, woran ich eigentlich denke: dass wir das Spiel gewinnen, ob wir nun führen oder – wie jetzt – einen Rückstand aufholen müssen.“

Ein Joker schlägt zu

Doch es dauerte, die Zeit lief seinem Team langsam davon. Erst nach 80 Minuten fiel der längst überfällige Abschlusstreffer zum 2:3. Wieder war Neal Gibs im Strafraum gefoult worden, wieder blieb Blum vom Elfmeterpunkt Sieger im Duell mit Schmitt. Und dann schlug der Joker zu: Nur drei Minuten später landete der Ball über Umwege bei Schramm, der zog aus 16 Metern ab, der Ball schlug zum 3:3 im linken Winkel ein. Perfekt getroffen? Schramm musste auf diese Frage lachen: „Ich hab ihn eigentlich gar nicht richtig getroffen“, gab er zu. „Der ist mir etwas über den Schlappen gerutscht, aber er ist reingegangen. Das Tor war natürlich wichtig und ein gutes Gefühl – aber wäre schon geiler gewesen, wenn wir das Ding komplett gedreht hätten.“

Tatsächlich waren die Chancen da. Die beste bei einem abgefälschten Schuss des ebenfalls eingewechselten Newton Tamakloe mach aber SC-Schlussmann Schmitt zunichte, der irgendwie den Ball noch an die Latte lenkte (90.+6). „Es gibt eben auch solche Tage, da will der Ball wohl irgendwie nicht rein“, sagte Schramm. „Ich glaube, heute war so einer. Wir haben wirklich alles versucht, hatten noch unsere Chancen, aber irgendwie sollte es diesmal nicht sein.“

Lob für die Einwechselspieler

Auch sein Trainer Bugera merkte an, dass seinem Team diesmal „das Quäntchen“ Glück gefehlt habe. Zugleich lobte er: „Chapeau vor den Jungs, weil sie bis zum Schluss an sich geglaubt haben und ein 0:3 noch aufgeholt haben.“ Und noch etwas lobte der 47-Jährige: seine Spieler, die von der Bank gekommen waren. „Wenn ich sehe, wie die Jungs reinkommen – nicht nur heute, sondern in den letzten Wochen schon – da sieht man, dass sie hungrig sind, dass sie heiß sind“, sagte er. „Auch heute wieder. Sie sind reingekommen, haben geholfen, Spiel noch zu drehen und zumindest den Punkt noch zu holen. Das zeichnet die Mannschaft aus, dass jeder da ist, dass jeder wach ist.“

Vielleicht könnte für den ein oder anderen die Joker-Rolle schon bald beendet sein. Denn Bugera schob noch nach: „Das muss dem ein oder anderen, der jetzt länger oder öfter gespielt hat, natürlich auch mal was zum Nachdenken geben.“

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