Familienbande: Alle Familien haben eine Geschichte. Im Hause Milic ist sie vor allem vom Sport geprägt. So teilen Vater Christian Milic und Sohn Max die Leidenschaft für das Tennisspiel. Vieles haben die beiden gemeinsam. Unter anderem den sportlichen Ehrgeiz. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Vater-Sohn-Duelle auf dem Tenniscourt für beide ganz besondere Erlebnisse sind.

Irgendwann kommt immer der Tag, an dem der Schüler den Meister überflügelt oder in unserem Fall der Sohn den Vater beim Tennis schlägt. Das ist der Lauf der Dinge. So lief es auch