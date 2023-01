Weil er schnell Erste Hilfe leisten wollte, hat ein Mann am Montag einen Unfall gebaut. Er hatte zwar eine hilflose Person im Blick, allerdings beachtete er den Straßenverkehr offenbar kurze Zeit nicht. Kurz darauf war der Hilfsbedürftige spurlos verschwunden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montagmittag ein Autofahrer in der Augustastraße auf einen Mann aufmerksam, der offenbar unter Kreislaufproblemen litt. Im Rückspiegel sah der 62-Jährige schließlich, wie die Person zu Boden stürzte. Sofort legte der Audifahrer den Rückwärtsgang ein, um dem scheinbar bewusstlosen Fußgänger zur Hilfe zu eilen. Dabei kam es „unglücklicherweise zum Zusammenstoß mit einem Peugeot, dessen Fahrer gerade den Parkplatz eines Einkaufsmarktes verließ“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Fahrer des Peugeot, ein 21-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, zog sich zudem eine blutende Kopfverletzung zu. Der Peugeotfahrer hatte den hilflosen Mann vor dem Unfall ebenfalls bemerkt. Als die beiden Unfallbeteiligten nach dem Hilfsbedürftigen sehen wollten, war von diesem allerdings keine Spur mehr zu finden.