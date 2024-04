Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In unserer Wochenendkolumne geht es dieses Mal um ein Instrument der Mitbestimmung, um die so genannten Bürgerräte. Bei deren Zusammensetzung spielt der Zufall eine gehörige Rolle. Das ist aber so gewollt.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, schon mal von einem Bürgerrat gehört? Nein, ich meine nicht den Stadtrat Kaiserslautern